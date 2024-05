Ils ne perdent pas le Nord !

Il faut se rendre à l'endroit le plus au Nord du pays, à la frontière belge, pour découvrir un bâtiment, un ancien poste de douane. Aujourd'hui, il renferme des trésors de délices. Danielle vend depuis trente ans des chocolats, dans ce qui est devenu un magasin. Avant la libre circulation entre les pays en 1995, les douaniers y contrôlaient les passeports. Certains de ces anciens douaniers sont devenus des clients, à qui elle aborde un geste commercial. Plus besoin de contrôle pour aller en Belgique. À Bray-Dunes (Nord), on traverse la frontière sans même s'en rendre compte, par la plage, ou par la mer. Le paradis existe donc, et il est tout au Nord de l'Hexagone, ici, à Bray-Dunes. Son nom vient justement de ces immenses dunes, 600 hectares, à cheval entre les deux pays. Willy vient s'y promener toutes les semaines. Plus loin dans la forêt, se cache un camping, le plus au nord du pays. Plusieurs de ces mobiles-homes sont d'ailleurs collés à la frontière. Le camping du Perroquet est une institution. TF1 | Reportage V. Lahmaut, G. Delobette, B. Agirbas