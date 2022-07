Ils ont ouvert le feu pour la première fois : des policiers témoignent

Les policiers le répètent tous : tirer sur des cibles lors des exercices est essentiel et utile. Mais rien ne prépare vraiment à tenir en joue quelqu'un et à potentiellement pouvoir ôter une vie. Franck est policier dans le nord de l'Hexagone. Avec des collègues, il s'est retrouvé un jour face à des malfaiteurs, obligés de tirer pour se défendre. "Les gens ne s'imaginent pas le poids qui pèse sur le policier quand il doit faire usage de son arme", témoigne-t-il Comme beaucoup d'autres policiers, Franck regrette le manque de soutien de sa hiérarchie avec la désagréable impression d'être parfois pointé du doigts. Un ressenti partagé par Thierry. Après plus de 30 ans passés à pourchasser les voyous, il s'est retrouvé face à cette lourde responsabilité. C'était en 2016 et ses balles ont permis de neutraliser des terroristes islamistes. A ses yeux, les policiers se retrouvent trop vite critiqués. Ouvrir le feu est pourtant souvent un traumatisme aux lourdes conséquences, professionnel comme personnel. L'an dernier dans le pays, 290 tirs policiers ont été recensés . La moitié du temps contre des véhicules en fuite. TF1 | Reportage G. Brenier, S. Fortin, M. Bajac