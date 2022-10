Ils ont sauvé le baudet du Poitou

Ce mercredi matin à Saint-Georges-de-Rex (Deux-Sèvres), Jacques Gelot tient à nous montrer sa fidèle amie. Tous les jours, il vient voir Dollie, son ânesse de race locale, une baudet du Poitou. Depuis peu, l'éleveur a placé Dollie dans un champ de maraîchines, les vaches du Marais poitevin. Tel un chien de berger, Dollie doit gagner la confiance des vaches. Le baudet du Poitou est la race d'âne la plus ancienne de l'Hexagone. Son apparition remonte au Xe siècle. Il servait pendant longtemps à porter les outils agricoles. Aujourd'hui, les engins mécaniques l'ont remplacé. En 1977, ils n'étaient plus que 44 sur tout le territoire. C'est parce qu'il a failli disparaître que Jacques et d'autres éleveurs veulent protéger leur terroir. De l'autre côté du village, un autre petit troupeau de baudet est élevé par Quentin et sa famille. La ferme est ouverte au public. Ses visiteurs découvrent l'animal jusque dans l'enclos. Au-delà de son travail agricole, la race a une autre qualité. L'animal a un capital génétique, mais aussi un capital sympathique. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche