Ils ont trouvé l'oignon qui ne fait pas pleurer

Rouge ou blanc, les oignons nous ont tous tiré des larmes un jour ou l'autre. Et chacun a sa technique pour éviter de pleurer. Fermer les yeux est une astuce parfois un peu radicale. Dans sa ferme auvergnate, Nicolas Chatard, de EARL Chatard, a été le premier agriculteur du pays à miser sur les oignons qui ne font pas pleurer. L'une des clés de sa production est le temps de séchage des oignons, dans un endroit sec, frais et aéré. Il indique qu'il y a un certain temps d'affinage pour que l'oignon évolue correctement. Les éléments à l'intérieur ne vont plus secréter cette substance qui nous fait pleurer. Cette nouvelle variété est avant tout le résultat d'un croisement de semence, il ne s'agit pas d'oignons génétiquement modifiés. Face à la demande, plus de 450 tonnes seront commercialisées cette année. Si dans votre cuisine, il vous reste des oignons, pas de panique, Aurélien Lauzin est chef à domicile et partage volontiers son astuce infaillible, un torchon humide sur la planche à découper. L'humidité du torchon permet de capter les enzymes au lieu qu'elles viennent dans nos yeux. Avec l'ail et l'échalote, l'oignon est le condiment préféré des Français. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Sebire, A. Leydier