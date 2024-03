Ils ont tué un aigle : deux chasseurs devant la Justice

Dans cette volière se joue la réintroduction d'un géant des airs : le pygargue à queue blanche. Le plus grand aigle d'Europe est menacé d'extinction. Dix couples sont élevés ici. Ces rapaces, nés en captivité, sont munis d'une balise GPS avant d'être remis en liberté. Chaque soir, Jacques-Olivier Travers, fondateur du parc animalier Les Aigles du Léman, peut ainsi suivre presque en temps réel leurs déplacements. Mais il y a un mois, le logiciel lui indique qu'une femelle relâchée six mois plus tôt ne montre plus aucun un signe de vie. Il décide alors de se rendre au dernier point GPS émis par cette balise en Isère. Il monte jusqu'à 1 700 mètres d'altitude. L'enquête est menée par l'Office français de la Biodiversité. La police de l'environnement récupère le cadavre de l'animal. Grâce aux bornages téléphoniques, les enquêteurs remontent la piste des deux suspects. Ils découvrent lors d'une perquisition une preuve irréfutable. Placés en garde à vue, ils expliquent avoir voulu vérifier le réglage de leur fusil. Un argument qui ne convainc pas Jacques-Olivier Travers. TF1 | Reportage F. Chevallay, S. Fargeot