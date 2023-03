Ils paieront pour regarder passer le train !

À Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde), une quinzaine de maisons ont été détruites pour élargir la ligne existante et construire une troisième voie nécessaire au passage de la LGV. Les habitants vont devoir payer pour une ligne qu'ils n'utiliseront pas et qui bouleversera leur quotidien. Tous les propriétaires qui habitent à moins d'une gare LGV devront financer les travaux : entre quatre et huit euros par an pendant 40 ans. À une soixantaine de kilomètres, à l'Est de Bordeaux, à Sauveterre-de-Guyenne, la ligne LGV semble bien loin. Ici, quasiment personne n'est au courant, mais il faudra payer la taxe dès cette année. Sans train et avec un seul bus par jour vers Bordeaux, les habitants manquent avant tout de transports du quotidien. Et à seulement trois kilomètres de là, à Cleyrac, on ne paye pas la taxe. S'ils sont soulagés de ne pas avoir à payer, les habitants de la commune trouvent ce mode de financement injuste. Cette nouvelle taxe devrait rapporter 29,5 millions d'euros par an. Malgré de nombreux recours devant la justice, les travaux pourraient commencer dès le mois de septembre prochain. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier