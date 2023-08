Ils partent à l'aube pour devancer les bouchons

Il y a les plus pressés d'arriver et les moins impatients de rentrer. Tout le monde adopte la même stratégie : partir le plus tôt possible. "On est parti à trois heures ce matin pour éviter trop de bouchons sur la route", dit un vacancier. Le trafic est classé rouge dans le sens des départs. Pour anticiper, une famille lilloise a passé la nuit sur l'aire d'autoroute. Direction la Sardaigne, cette famille est partie à la première heure. Par ailleurs, partir tôt décale un peu l'heure des repas. Une courte pause est très attendue avant de reprendre la route. "C'est déjà dégourdir les jambes. On a un peu mal aux fesses à force d'être restée assise", déclare une voyageuse. C’est aussi l'occasion de se relayer toutes les deux heures, et à chacun sa technique. Pour ceux qui rentrent, les pauses sont plus longues. On ne veut pas repartir tout de suite. Il est difficile de céder sa place au soleil. Les vacanciers restent vigilants, car ici, la pluie fera partie du voyage toute la journée. TF1 | Reportage S. Prez, C. Bruère, J. Chaize