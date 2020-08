Ils partent en vacances après le 15 août

Si certains terminent leurs vacances à Hyères (Var), d'autres, plus chanceux, viennent d'arriver pour entamer une semaine de camping. Partir fin août a effectivement ses avantages : profiter du calme, bénéficier de plus de places à la plage et avoir droit à une facture moins lourde. Partir après les autres, c'est également un moyen de bien respecter les distances sanitaires. Pour les commerçants, l'arrivée des aoûtiens est un soulagement après un mois de juillet compliqué.