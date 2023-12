Ils patinent pour nous émerveiller

Cela fait 95 ans qu’ils émerveillent ; Mickey et Minnie ouvrent le bal. Des marins de la Petite Sirène à Cendrillon, Disney, c’est tant de personnages que 35 patineurs se succèdent pour tous les interpréter. Le public a beau connaître cet univers, même les habitués sont toujours séduits par ces décors somptueux et ces costumes colorés. Pirouettes et acrobaties, tous ces artistes ont été champions de patinage. Péroline Chassaing-Ojardias, l’une des patineuses, par exemple était patineuse professionnelle, membre de l'Équipe de France pendant un temps, avant de rejoindre l’univers Disney Sur Glace. C’est un spectacle moderne mêlant nouvelles histoires aux plus grands classiques de la maison de production. Lorsqu’il doit libérer la Belle au bois dormant, l’athlète devient comédien. La difficulté technique s’efface. Chez les princesses, entorse à la tradition, ce ne sont pas les plus anciennes qui ont les honneurs du final. C’est la Reine des Neige, le plus grand succès Disney de ces dernières années. TF1 | Reportage C. De Kervenoaël, J. Chubilleau, O. Stammbach