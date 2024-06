Ils pèchent un coffre-fort contenant 100.000 dollars !

James Kane n'arrive pas à y croire. Quelques minutes plus tôt, ce pêcheur à l'aimant, filmé par sa petite amie, lance sa ligne dans un lac de New York et il remonte un trésor. "J'étais super excité, on a déjà trouvé des coffres-forts et on espère toujours qu'il y a un truc très cool à l'intérieur", confie-t-il. Il ne va pas être déçu. Au total, environ 100.000 dollars, soit 90.000 euros. La police confirme que les billets sont vrais et ne retrouve pas leur propriétaire, James Kane peut donc tout garder... mais l'eau et la boue les ont bien abîmés. "Je prévois d'emmener l'argent à Washington, à l'agence nationale où on imprime les billets, c'est le seul moyen de les restaurer. Si ça ne marche pas, ils sont bons à jeter", dit-il. Si vous trouvez pareil trésor en France, il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est que vous pouvez échanger des billets abîmés contre des neufs gratuitement dans une banque. La moins bonne, c'est que la moitié du trésor ira au propriétaire du terrain où il a été découvert, ou à l'État si c'est sur le domaine public. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Etienne