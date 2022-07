Ils profitent de la plage le matin

Le bonheur sur une plage de Nice appartient à ceux qui se lèvent tôt. Chris vient tous les jours à 7h30. "Je fais quelques mouvements d'aquagym. Et puis je discute avec les copines et les copains", lance-t-elle. Les touristes, eux aussi, sont au rendez-vous. "C'est vraiment beaucoup plus agréable. Sinon, à Nice, il fait tellement chaud la journée", confie une touriste. A noter que la fraîcheur est toute relative, il fait déjà 29 degrés ce vendredi matin et presque la même température dans l'eau à 28 degrés. Idéale pour barboter, nager ou même pédaler, la mer est d'huile le matin. A 8 heures, la plage est très loin d'être déserte, mais elle est tout de même plus calme qu'en milieu de journée. "Parce qu'il y a moins de monde, donc on vient de bonne heure", lance un baigneur. "Moi, j'aime bien venir à cette heure-là, c'est calme, l'eau est bonne. Je vais garder ça en mémoire pour l'année prochaine", ajoute une vacancière. Elle gardera en souvenir une eau limpide, de la quiétude, un matin comme suspendu. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde