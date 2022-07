Ils profitent de leurs premiers jours de vacances

À Frontignan (Hérault), une partie du camping dort encore, d'autres ont une mission ce lundi matin. Dans ce dépôt de pain, il y a une longue file d'attente. Les tartines se méritent au camping. Pour Anthony, impossible d'y échapper. Le petit-déjeuner en famille, c'est un rituel. Sentir l'odeur du pain chaud, prendre son temps... pas de doute, ce sont enfin les vacances. Et si certains semblent pressés, Charlotte, elle, a un tout autre programme. Dans ce camping-car, séance de manucure ce lundi matin. "Je n'ai pas toujours le temps, j'ai trois enfants. Là, je profite qu'ils soient bien occupés. Le mari fait dodo et donc je viens me faire chouchouter", confie-t-elle. Les parents prennent soin d'eux et les grands-parents profitent de leurs petits-enfants. À peine arrivés au camping, Mathis et Garance ont pris de nouvelles habitudes. Les cahiers de vacances prennent un peu la poussière. Dès dix heures, avec la musique à fond, les plus courageux font de la gym. Mais personne n'est dupe, la plupart d'entre eux passeront une bonne partie de la journée à bronzer à la plage. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia, M. Scarzello