Ils redécouvrent des sentiers disparus

À Bailleul-le-Soc (Oise), Antoine Callens est un enquêteur d'un type particulier. Il vient dénicher les chemins disparus. Ici, dans les années 50, un sentier permettait d'accéder aux bois, Antoine Callens l'a repéré sur un ancien cadastre. Il a fait le même travail dans de nombreux villages des Hauts-de-France. À l'époque du grand-père de Raphaël Davenne, agriculteur, le village comptait une dizaine de fermes et plus de 40 chemins. Mais ces sentiers ont disparu pour former de grandes parcelles. De nos jours, les exploitations se sont agrandies et un quart des chemins se sont effacés dans les champs. Mais ces sentiers oubliés appartiennent encore au village. En concertation avec les habitants, Wilfrid Blois, le maire de Bailleul-le-Soc, a décidé de réhabiliter certains tronçons. Ici, un chemin a été terrassé et planté de haies afin d'offrir un refuge aux animaux. Là, un autre a été débroussaillé et élargi pour permettre aux engins agricoles de passer et aux joggeurs d'effectuer une boucle autour du village. De quoi retrouver les habitudes d'autrefois. TF1 | Reportage L. Palmier, H. Massiot