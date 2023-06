Ils refont leur photo de classe… 60 ans après !

Les élèves de l'école primaire de Corbas n'ont rien perdu de leurs espiègleries, 60 ans après cette photo de classe. À l'origine de ces retrouvailles, un groupe d'anciens camarades qui fait le pari de recomposer leur photo de classe de 1966. Le temps de remettre un nom sur tous les visages. Les 34 anciens élèves redécouvrent la cour d'école de leur enfance, quand l'invité d'honneur fait son apparition. La venue de leur ancien professeur de 86 ans et la visite de la salle de classe provoquent une vague d'émotions. "Cette haie d'honneur qu'on voulait lui faire, on en a parlé avant (...) je savais qu'il y allait avoir de l'émotion, mais pas autant", rapporte une ancienne élève. Une fois que chacun a retrouvé son pupitre et son calme, l'instant peut enfin être immortalisé. Maître Matamoros est lui ému de savoir qu'il a marqué positivement ses élèves. Devant le succès de la journée, le groupe envisage déjà de nouvelles retrouvailles à Corbas dans quelques années. TF1 | Reportage E. Vinzent, S. Thizy