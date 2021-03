Le vieil orgue de Vire

Entre sauvegarder les traditions et entretenir notre patrimoine, le choix n'est pas toujours facile et peut coûter cher. En ce moment, la commune de Vire (Calvados) se demande comment elle va pouvoir sauver l'orgue installé dans la chapelle de l'hôpital Saint-Louis. Le vendre à l'étranger se présente notamment parmi les options. En effet, des Allemands s'y intéressent. Ce patrimoine en détresse date du XIXe siècle. Pour le restaurer, il faudra débourser 250 000 euros. Une somme trop chère pour l'établissement de santé. Néanmoins, le docteur Pascal Martin, membre du conseil de surveillance du centre hospitalier, ne comprend pas que l'on puisse envisager de le donner aux Allemands. Comme lui, les habitants s'indignent à cette idée. "Ça fait partie de l'histoire de la ville", a précisé l'un d'entre eux. Jugée trop vétuste, la chapelle du XVIIe siècle est interdite au public et l'hôpital ne l'entretient plus. Pour le maire de la commune, peu importe le projet tant que l'orgue retrouve vie. Le président de l'association de sauvegarde du patrimoine, lui, pense qu'il suffirait que l'établissement de santé en fasse don à la mairie. Pour lui, "cet orgue doit rester à Vire".