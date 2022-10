Ils retrouvent l'usage de leurs mains

Gérôme est tétraplégique. Le voilà pourtant capable de saisir une fourchette, de la serrer avec les doigts, et de bouger son poignet pour l'amener jusqu'à sa bouche. C'est lui qui pilote le geste tout seul, en contractant des muscles de son cou et de son épaule. Cette manœuvre était pourtant impossible depuis son accident il y a deux ans. Gérôme est l'un des deux participants à cette première mondiale. Lors d'une intervention chirurgicale, on lui a positionné deux petites électrodes, enroulées autour de deux nerfs de l'avant-bras. Ces électrodes sont reliées à un boîtier et ont des capteurs positionnés sur des muscles qu'il peut contracter. Cette prouesse technologique se cache dans une petite puce électronique et a demandé plus de dix ans de recherches. Après un mois de tests concluants, les électrodes ont été retirées, mais les chercheurs poursuivent leurs travaux pour améliorer le dispositif. L'équipe scientifique estime que dans trois ans, d'autres personnes tétraplégiques pourraient ainsi retrouver l'usage de leurs mains et une nouvelle autonomie. TF1 | Reportage C. Bayle, A. Bacot, J.V. Molinier