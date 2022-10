Ils s'amusent avec nos panneaux de signalisation

Au détour d'une rue, ils vont vous surprendre. Des "Cédez le passage" au "Sens interdit" pas comme les autres, transformés ou détournés par des artistes ou des anonymes. Ils font sourire et interpellent les passants, comme ce panneau énigmatique à Oullins, près de Lyon. Installé par un groupe d'humoristes il y a 20 ans, il fait la fierté du quartier. Et les Lyonnais ne sont pas les seuls à s'amuser du code de la route. Dans ce village du Beaujolais, nous avons retrouvé l'auteur de ce sens interdit détourné. Il s'appelle Alain. Des panneaux transformés avec la complicité des élus locaux, et qui sont parfois victimes de leur succès. Mais peut-on vraiment en toute légalité modifier les panneaux de signalisation ? Cette usine jurassienne est l'une des rares dans le pays à fabriquer des panneaux certifiés par l'Etat pour les collectivités locales. Ici, on rappelle que le détournement ou la détérioration d'un panneau peut coûter 1 500 euros d'amende. Alors si vraiment vous aimez détourner le code de la route, à Lyon, certaines galeries d'art proposent de véritables toiles sur panneaux de signalisation. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Payro