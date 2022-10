Ils sauvent la saveur des pommes d'antan

On les appelle "Lorette" ou encore "Museau de lièvre". Elles portent parfois des noms insolites comme "D’enfer" ou "Bouche Bouteille". Alors qu’il existe dans l’Hexagone plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pommes différentes, seules trois variétés les plus connues du public concentrent la moitié de la production. Pour toutes les autres qui sont menacées de disparition, des passionnées se battent aujourd’hui. Un patrimoine de saveur reconstitué grâce aux variétés locales que les habitants leur ont confiées. Dans leur verger conservatoire créé il y a quinze ans, une centaine de variétés ont été recensées à ce jour. D’autres sont encore en cours d’étude. Mais ce trésor à ciel ouvert est aussi à renouveler à chaque récolte. Cette tâche est confiée à des gourmands passionnés, membres des "Croqueurs de pommes", une association présente dans une soixantaine de départements. En Corrèze, le résultat est pour le moins fructueux, avec des variétés emblématiques. Autant d’histoires et de noms qui ont fait de la Corrèze, le pays de la pomme. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre