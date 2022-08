Ils sauvent le patrimoine de nos routes

Il ne prend jamais la route sans son pot de peinture et sa brosse. Ce vendredi matin, direction un joyau atypique du patrimoine français, ce panneau Michelin des années 30. Depuis quinze ans, ce passionné d'automobile consacre son temps à la rénovation du patrimoine routier. Il vient achever son dernier ouvrage. Devenus obsolètes aujourd'hui et remplacés par des panneaux conformes aux normes, les panneaux, bornes et plaques de cocher continuent pourtant de fasciner. Des vestiges menacés par l'oubli. Pierre Chaix confie : "ils sont ni classés, ni protégés et ce sont des passionnés comme moi qui vont faire que ça soit protégés au même titre qu'un château de Louis XIV le roi". Préserver le patrimoine routier, cet habitant de l'Eure en a fait son combat. Ce jour-là, il rejoint un ami dans son petit musée personnel. Il possède plus de 50 plaques et panneaux achetés sur des sites marchands ou sauvés de justesse de la benne, car leur valeur est souvent méconnue. TF1 | Reportage L. Croix, J. Clouzeau