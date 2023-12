Ils sauvent les animaux de la jungle

Pour observer les chimpanzés dans le parc national de Conkouati-Douli, il faut naviguer entre trois différentes îles. Les singes ne savent pas nager, donc ils sont à l'abri des braconniers dans cette réserve. Sur ces îles boisées de la République du Congo, les chimpanzés sont en semi-liberté. Victime du braconnage, orphelins ou blessés, les primates doivent réapprendre à vivre à l'état sauvage. Car dans quelques mois, ils quitteront leurs îles pour la forêt tropicale plus danse. Ce programme, créé au début des années 90, a permis de sauver des centaines de chimpanzés. Dans ces lieux isolés au bord de l'océan Atlantique, les villageois chassaient pour pouvoir se nourrir. Il a fallu trouver une activité avec un revenu, au moins, équivalent pour changer les mentalités. Désormais, sur des dizaines de kilomètres, ils nettoient les plages, ramassent, et trient le plastique. Il s'agit d'un équilibre fragile, mais les associations et les écogardes occupent le terrain. C'est un combat quotidien qui porte ses fruits. Alors qu'en 30 ans, la population d'éléphants de forêt a chuté de plus de 80%, elle se stabilise au Congo, grâce à ces réserves naturelles protégées. TF1 | Reportage C. Abel, J. Bervillé