Ils sauvent les films de notre enfance

L’association Ofnibus s'installe sur tout le pays pour numériser et sauvegarder les pellicules. Cet automne, Saint-Vallier (Drôme) est devenu leur mine d'or. Pour trois jours, ils se sont préparés pour recevoir les habitants qui ont fouillé dans leur grenier. Margot Lestien se charge de l'inventaire de tous les films, elle les visionne au côté des réalisateurs amateurs avant de passer la main à Pierre Bouchut pour la numérisation. Parfois, les pellicules n'ont pas été visionnées depuis des décennies. Alors, forcément, l'émotion s'invite au visionnage. Les particuliers repartent avec une copie sur clé USB de leur film, d'autres acceptent de donner leur bobine aux archives départementales. En trois jours, ces dénicheurs de film ont collecté des dizaines de pellicules. Le tout est résumé dans un film d'une trentaine de minutes diffusé au cinéma de cette petite ville. Pari réussi pour cette association qui concilie devoir de mémoire et archivage dans un film unique et pourtant si familier. TF1 | Reportage O. Couchard, D. Paturel