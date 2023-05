Ils sauvent les mosaïques antiques

À Saint-Romain-en-Gal, près de Vienne, une poignée d'artisans aux doigts de fées redonne vie à des mosaïques vieilles de 2 000 ans. Il y a quelques semaines, Christophe Laporte, le directeur, est allé en Bourgogne extraire cette mosaïque d'un site archéologique. La restauration de cette œuvre du IIe siècle après Jésus-Christ va nécessiter plus d'un an de travail. Depuis deux mois, l'équipe travaille sur un projet majeur, une mosaïque de 24 m², le calendrier rustique, propriété d'un musée de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Lors d'une précédente restauration, certaines tesselles ont dû être tronçonnées. Il faut donc les reconstituer avec des pierres modernes de même couleur et de même forme. Un savoir-faire unique, né d'une incroyable découverte. À quelques mètres de l'atelier repose un quartier entier de la cité antique de Vienne. En 1967, 25 mosaïques au total furent mises au jour par les archéologues. Retirées afin d'être protégées, elles ont toutes été restaurées. La mosaïque est le dernier reflet d'une civilisation disparue qui n'a pas encore livré tous ses secrets. TF1 | Reportage C. Blampain, S. Thizy