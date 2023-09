Ils sauvent les races normandes

C'est sans doute l'un des meilleurs saucissons de l'Hexagone. Son secret, sa viande de porc de Bayeux. Une race normande en voie de disparition. Sur ses cinq hectares, Jérôme élève 180 porcs de Bayeux. Si cette espèce est aujourd'hui menacée, c'est à cause de sa croissance trop lente. Comptez 20 mois, là où le porc traditionnel en demande seulement six. En plus, l'animal doit grandir en plein air. La vache normande, elle aussi, est menacée. Moutons, lapins ou volailles... au total, 25 races risquent de disparaître en Normandie. Au Haras du Pin, dans cette écurie, les ânes de race locale sont dressés pour reprendre du service dans les fermes de la région. Ici, ils apprennent à tirer des charges lourdes pour travailler avec les maraîchers. Avec l'âne normand, plus foncé, l'âne du Cotentin pourrait s'éteindre d'ici 2035. À 60 kilomètres de là, Patrick pratique l'apiculture. Dans ses ruches, 40% de ses abeilles sont noires. Comme atout, elles s'adaptent plus facilement au changement climatique. TF1 | Reportage M. Stiti, M. Poujol, A. Coulon