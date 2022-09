Ils se battent pour sauver la grande nacre

Dans l'étang de Leucate, Serge Planes, directeur de recherche au CNRS, part à la rencontre d'un mollusque emblématique menacé d'extinction, la grande nacre de Méditerranée. En quelques années, le mollusque a disparu en mer, décimé par un parasite transporté par bateau depuis le Sud de l'Atlantique. Alors le scientifique les prélève ici avant de les ramener en laboratoire pour tenter de sauver l'espèce. Après un voyage de quelques kilomètres dans une glacière, les grandes nacres sont placées par deux dans une pouponnière. C'est désormais à elles de jouer. "Le but c'est de faire de la reproduction pour, éventuellement, domestiquer l'espèce. Et au final, les remettre dans le milieu naturel et réensemencer le milieu naturel", rapporte-t-il. En attendant, elles restent sous la protection de l'aquarium de Canet-en-Roussillon, avec toutes les espèces emblématiques de la Méditerranée. Les nacres nées en laboratoire n'ont pour le moment pas survécu plus de quelques semaines. Il faudra plusieurs années avant de réussir à domestiquer la grande nacre de Méditerranée. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso