Ils se mobilisent pour que le train s'arrête

C'est un arrêt qui n'était pas prévu pour ce train Paris-Toulouse. Pour cause, le quai est envahi. En gare d'Argenton-sur-Creuse (Indre), 330 manifestants descendent sur les voies pendant plusieurs minutes. C'est une action symbolique contre la suppression des trains ou le changement de certaines dessertes, mais aussi, face à des horaires inadaptés. "Beaucoup de trains passent ici et ils ne s'arrêtent pas", rapporte une manifestante. C'est un train vital pour plus de 70 000 personnes, et indispensable pour Philippe Rives. Il doit se rendre à Paris trois jours par semaine pour le travail. Mais pour lui, les retards sont trop fréquents. La gare d'Argenton a beau avoir trois dessertes par jour, ce n'est toujours pas assez. Face aux nombreuses alertes, aucun changement n'a été fait."On voudrait dans l'idéal avoir cinq allers-retours pour pouvoir avoir des dessertes régulières sur toute la journée", confie Martine Irzenski, présidente du comité de défense de la gare. Le comité prévoit de continuer les actions trois fois par semaine jusqu'à obtenir gain de cause. TF1 | Reportage J. Duong, P. Schély