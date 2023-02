Ils sifflent comme ils parlent

Si vous passez par la vallée d'Ossau, tendez l'oreille. Théo Peyrusqué et Philippe Biu sont des siffleurs, ils pratiquent un langage sifflé autrefois utilisé par les bergers de la vallée. "Ils pouvaient communiquer de cabane à cabane, plutôt que de descendre la pente et de la remonter pour parler avec un berger ou un ami. Il suffit de siffler au-dessus du relief", nous explique Philippe. Ne vous y trompez pas, cette jolie musique ne doit rien au hasard. Chaque note, chaque son a une signification. Cette langue est née à Aas, un village accroché aux Pyrénées. La langue s'est éteinte en 1999, à la mort de la dernière siffleuse. Mais depuis dix ans, Théo et une poignée de passionnés tentent de la ressusciter. "Ça permettra aux enfants de savoir que ça existait", nous exprime Théo. Qu'il se rassure, la relève est presque prête. À quelques centaines de mètres de là, les collégiens de Laruns (Pyrénées-Atlantiques) ont cours de langue sifflée avec Philippe. Deux fois par mois, ils se frottent à ce drôle de langage. Depuis 2015, près de 500 élèves ont été formés. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing, J. Dubois