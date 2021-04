Ils sont chargés de rassurer et convaincre : qui sont les ambassadeurs de la vaccination ?

Sébastien Diot est tout d'abord boulanger. Mais depuis deux mois, il est également appelé "ambassadeur de la vaccination". Son rôle ainsi que celui de son équipe, est d'aller à la rencontre de ses clients pour informer et aider à la prise de rendez-vous. Ce rôle de médiateur est pris très au sérieux. Ils sont une cinquantaine sur la ville de Saint-Denis et tous sont acteurs de leur quartier : pharmacien, garagiste, restaurateur... Ils font le lien avec la mairie pour faire passer les informations, comme les nouveaux lieux de vaccination ou la procédure pour s'y rendre. Le bus de la vaccination qui se déplace dans tout le département est, lui aussi, une initiative pour aller au plus près de la population. "On passe dans une ville, on prend les rendez-vous et on repasse dans la ville pour vacciner avec le bus", explique Emmanuelle Babouloul, secrétaire médicale du bus itinérant pour la vaccination. Des journées bien remplies pour ces mini-vaccinodromes ambulants, ce qui laisse à penser qu'il faudra encore accompagner un certain temps les plus hésitants et les plus fragiles à la vaccination.