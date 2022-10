Ils sont forcés de démonter les chalets de leur enfance

Ce vendredi matin, Loïc et Gaël finissent de démonter un chalet sur la plage de Blériot. Il y a quelques jours encore à la place du tas de bois se dressait un des chalets typiques. Le tribunal administratif de Lille a ordonné leur démolition, car ils ne sont plus aux normes de la loi littorale. Une trentaine de propriétaires sont même mis à l'amende, soit 50 euros par jour de retard. Il faut dire que l'histoire a commencé il y a déjà bien longtemps. En 2016, la loi littorale impose que les chalets sur les plages puissent être démontés à tout moment et qu'ils soient dimensionnés 2m50 sur 2m50. Les chalets de Blériot ne répondent pas du tout à ces exigences. Ils ont été installés dans les années 50 par des familles très modestes qui venaient y passer leurs vacances. Pour Gaël et son épouse Martine, enlever leur chalet est un crève-cœur. Sur les chalets voisins, les propriétaires ont écrit quelques mots pour dire leur incompréhension. Les 200 chalets de la plage de Blériot devraient être démontés d'ici le printemps prochain. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette