Ils sont retraités et vivent en colocation

C'est le premier projet de ce genre, expérimenté grâce à une association. A La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), quatre retraités âgés de plus de 70 ans ont tenté la colocation pour les aînés. Ces derniers partagent leur toit pour rompre la solitude et se rendre service. Avec un loyer de 550 euros par mois et par personne, chacun dispose de sa chambre et de sa salle de bain.