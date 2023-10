Ils subliment le château de Versailles

Retour en 1623, Louis XIII pose la première pierre de son relais de chasse dans une campagne à deux heures de cheval de Paris. Versailles (Yvelines) est alors un village isolé. Le souverain ne se doute pas une seconde que son fils, le futur roi soleil, fera de cet endroit l’un des plus beaux édifices du monde. Dans le parc, ou plutôt, en dessous, il y a 35 kilomètres de canalisation. C’est par ces tuyaux que sont alimentées toutes les fontaines du château. Certaines parties du réseau n’ont pas changé depuis l’époque de Louis XIV. Ce dernier n’en démord pas. Son palais doit être le plus beau. Alors, il réquisitionne les meilleurs artisans du royaume et jusqu’à 36 000 ouvriers pour ce chantier immense. Les jardins d’André Le Nôtre réclament encore aujourd’hui une attention de chaque instant. Devant la galerie des Glaces, comme chaque jour d’ouverture, les touristes se bousculent pour apercevoir leur reflet dans l’un des 357 miroirs. Au XVIIe siècle, construire Versailles était un défi, une incroyable prouesse. Garder ce patrimoine en état l’est tout autant aujourd’hui. TF1 | Reportage M. Gatineau, S. Deperrois, E. Corpo