Ils surveillent le littoral depuis les airs

Derniers préparatifs et contrôles avant le décollage. Le Falcon 50 de la Marine nationale quitte le tarmac de la base aéronautique d'Hyères (Var) pour un vol de cinq heures. Ils sont les yeux des autorités maritimes. Leur mission est de surveiller les navires qui entrent dans les eaux françaises, mais aussi mener les opérations de recherche et sauvetage en mer. En été, les plaisanciers sont très nombreux à sillonner les eaux de la Méditerranée. L'avantage de l'avion : il peut couvrir une large zone très rapidement. Et quand il repère un naufragé grâce à une trappe dans le plancher, l'équipage peut larguer en plein vol un canot de sauvetage. Leur dernière intervention, c'était il y a quelques jours. En pleine mer, cet homme et ses enfants appellent à l'aide. Leur kayak s'est retourné, ils sont épuisés. Lorsque le secours arrive, cela fait près d'une heure qu'ils sont à la dérive. Lorsque l'intervention se déroule à moins de 400 kilomètres des côtes, c'est l'hélicoptère qui décolle en priorité. TF1 | Reportage B. Guénais, E. Fourny, P. Bouffard