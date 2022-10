Ils survivent 28 heures au milieu des requins

Perdus au milieu de l'océan, sous ses pieds des requins, Luan Nguyen a eu la peur de sa vie. "Le requin a mordu mon gilet de sauvetage. J'ai repoussé sa tête. C'est ce qui a causé ces blessures sur ma main. J'ai pris mes deux pousses et je l'ai planté dans ses yeux", a-t-il affirmé. Samedi matin, il a pêché au large de la Louisiane, aux Etats-Unis, avec deux collègues. Mais le moteur a lâché et le bateau a coulé en quelques secondes, juste le temps d'enfiler un gilet de sauvetage et d'assembler un flotteur de fortune avec deux glacières. "On a été chanceux. Il y avait à manger et à boire dans la glacière. Ça nous a hydratés", a-t-il ajouté. Ils ont passé 28 longues heures en mer au milieu des requins, mais aussi des méduses. Par chance, l'un d'eux a gardé son téléphone. "J'ai envoyé ma géolocalisation à un ami et il me restait deux pour cent de batterie. Dans la minute où je l'ai envoyé, j'ai vu qu'il essayait de me répondre et mon téléphone s'est coupé", a confié son ami. Cela a été suffisant pour que les sauveteurs les retrouvent à 40 km des côtes. Tous les trois étaient en état d'hypothermie, mais en vie. TF1 | Reportage N. Ly, S. Plet, C. Bienfeld