Ils survivent à une chute de falaise de 80 mètres

C'est un sauvetage surréaliste et miraculeux. Au pied d'une falaise de près de 80 mètres de haut, il y a une voiture écrasée contre les rochers. À l'intérieur, une famille de quatre personnes, dont deux enfants indemnes. Les parents sont blessés mais sains et saufs. À l'aide d'un câble et d'un hélicoptère, les secouristes les ont rapatriés dans un hôpital près de San Francisco ce mardi. Selon les dernières informations, le père de famille, qui était au volant, est suspecté de tentatives de meurtre et de maltraitance d'enfants. Les enquêteurs s'interrogent : l'homme a-t-il tenté de se suicider ? Il a été arrêté. TF1 | Reportage M. Brossard, F. Jolfre