Ils testent la forêt de demain

Cet agent de l'ONF est à la recherche d'arbres en fin de vie. Et dans cette forêt de hêtres, son œil exercé les repère rapidement : "avec les fortes chaleurs, il ne supporte pas les écarts de températures, donc, il perd ses feuilles, les branches sèchent. C'est un arbre qui est condamné à mourir". Il faut alors opérer les coupes et choisir les bons remplaçants. La forêt de demain naîtra en partie dans ces serres. Dans cette pouponnière, 260 000 plants d'origines très diverses attendent d'aller repeupler nos forêts. La culture se fait en godets plutôt qu'en pleine terre pour un meilleur gain de temps et de productivité. À l'abri des intempéries et du gibier, les pousses grandissent plus vite. Ce sont bien des variétés méditerranéennes que l'on tente désormais d'implanter dans nos contrées. Des essences qui résistent bien à la sécheresse. Ce cèdre venu tout droit du Liban grandit ici depuis un an. Son système racinaire est bien développé, il est prêt pour la pleine terre. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings