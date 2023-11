Halloween : ils transforment leur jardin en une effrayante attraction

Âmes sensibles s'abstenir. Ce garage est devenu une chambre de l'épouvante et ce jardin un temple de la peur, pour le grand bonheur des visiteurs. Cette passion pour Halloween est née d'une plaisanterie il y a six ans, et cela n'a plus quitté Sylvain, habitant d'Arques-la-Bataille, en Seine-Maritime. Cela fonctionne et Rwan, trois ans, n'est pas vraiment rassuré par ce qu'il voit. Chaque année, la plupart des décors sont fabriqués à la main, six mois à l'avance. Il faut ensuite trois semaines pour tout installer. C'est à la nuit tombée que le spectacle est le plus impressionnant. La visite est gratuite, une cagnotte est en place pour soutenir la famille. L'an dernier, 500 euros ont été récoltés et réinvestis dans du matériel, mais aussi des bonbons. En 2022, plusieurs milliers de personnes sont venues profiter de l'ambiance Halloween de la maison de la famille Dubois. TF1 | Reportage G. Thorel, L. Barbier, A. Vulliez