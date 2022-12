Ils travaillaient pendant le match

Dans ce restaurant, même en plein service, suivre le match à tout prix est une priorité pour les serveurs derrière le bar. L'établissement affiche complet, 300 clients à servir. Pas de quoi empêcher l'équipe en salle de vivre la rencontre. Résultat, les voilà au premier rang devant l'écran. Dans le train, changement d'ambiance. Même en tendant l'oreille, difficile de savoir que la France mène. Chacun suit le match sur son écran avec l'apéro, comme à la maison. Même un soir de demi-finale, pas le choix, la pharmacie de garde doit rester ouverte. Alors, on s'adapte. Pour ce chauffeur de taxi aussi, c'est la débrouille. Portable branché, il suit la première mi-temps à la radio, la deuxième sera plus confortable. Quant aux livreurs qui vous ont servi vos pizzas ou vos burgers pendant le match, ils ont leurs propres stratégies : suivre la partie en attendant les commandes ou alors, suivre le match depuis la rue. Pour ceux qui n'avaient pas prévu le coup et réserver dans un bar, même dehors, ils ont pu vivre la rencontre. TF1 | Reportage L. Poupon, I. Rachati, N. Clerc