Ils unissent leurs forces pour sauver Notre-Dame de Paris

Parfois, ils espèrent que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais la réalité revient toujours. Après la bataille des pompiers, une autre bataille s'est engagée avec trois hommes en première ligne. Didier Cuiset et ses équipes d'échafaudeurs, Didier Durand, patron des tailleurs de pierres et l'architecte en chef Philippe Villeneuve racontent les trois jours décisifs qui ont suivi l'incendie. Leur travail est devenu une mission, leur relation une amitié. Mardi 16 avril 2019, au petit jour, une première visite d'inspection commence. Les premières images montrent le chaos à l'intérieur. Dans la matinée, un charpentier griffonne sur un bout de papier un plan pour sécuriser le pignon nord. Les pièces de bois arrivent le lendemain. Et dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril, le pignon nord est consolidé. Durant ces trois premiers jours, l'urgence était partout. À l'intérieur, il a fallu renforcer les piliers de la nef avec des cerclages de fer. Sur le toit, les cordistes ont commencé la pose d'une bâche pour protéger de la pluie. L'une des fiertés pour ses hommes de terrain est de n'avoir eu aucun blessé pendant les travaux. Juste une patiente en cours d'opération qui a la sagesse de patienter.