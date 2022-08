Ils vendangent à 75 ans pour compléter leur retraite

À 75 ans, Marie-José Denjean a ressorti son sécateur. Les vendanges des blancs démarrent tout juste dans le Bordelais. C'est un rendez-vous qu'elle ne voulait surtout pas manquer cette année. À ses côtés, dans les rangs de vigne, les retraités sont de plus en plus nombreux. "Ce n'est pas tous les jours facile. On a un peu mal au dos. On a un peu plein le dos des fois, mais ce n'est pas grave", témoigne Marc Chanson, retraité. Dans le domaine viticole voisin aussi, on vendange. Et là encore, la moyenne d'âge est élevée. Un couple âgé de 63 et 69 ans est fidèle au poste depuis plus de dix ans. Payés au Smic, Jean-Pierre et Françoise viennent ici doubler le montant de leur retraite. C'est une main-d'œuvre bienvenue pour les professionnels de la vigne, qui font face à une pénurie importante dans le secteur. Les vendanges devraient se poursuivre jusqu'à fin septembre. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau