Ils veulent changer de département… pour faire des économies

Évelyne n'a pas hésité une seconde, ce week-end, elle a voté pour le rattachement de son village à la communauté de communes voisines. Une évidence, car 88% des habitants du village inscrit ont fait comme elle. Un argument a fait la différence : faire des économies. Dans la nouvelle communauté de communes, les factures d'eau seront réduites, pareilles pour la taxe sur les ordures. Au total, 300 euros en moins, par foyer et par an, une bonne nouvelle pour certains habitants. Ce couple a un autre argument, leurs habitudes sont dans l'autre département, dans la Somme. Ils font leurs courses là-bas ou vont à la boulangerie. La piscine, par exemple, sera plus proche et moins chère. "On aura des entrées à quatre euros au lieu de six. Rien que le transport pour aller à Noyon, ce sont 20 kilomètres. Quand on voit le prix de l'essence à l'heure actuelle, ça nous fait huit euros pour aller à Noyon", affirment-ils. Des arguments que le maire note dans une lettre qu'il va envoyer, ce lundi, à la nouvelle intercommunalité. Si elle accepte, il doit ensuite obtenir d'autres accords du préfet. Un changement totalement légal. Si tout se passe bien, la procédure se terminera en janvier 2023. TF1 | Reportage V. Lamhut, T. Joire