Ils veulent garder l'arbre de la Révolution française

A Ronquerolles (Val-d'Oise), petit village de 900 habitants, cet arbre est au cœur de la commune et, depuis quelques semaines, au centre de toutes les attentions. Il est en partie malade, rongé par un petit champignon. En 2019, une branche est tombée sur une voiture et, par sécurité, la mairie a récemment décidé de l'abattre. Mais plusieurs habitants se sont mobilisés pour sa préservation, comme Emmanuelle qui habite juste en face. Elle y tient parce qu'il est chargé d'histoire. Ce tilleul remonte à 1792. Il porte un nom : "arbre de la liberté". Les Révolutionnaires ont planté 60 000 arbres sur l'ensemble du territoire. Dans le Val-d'Oise, il n'en reste plus que deux. Mais ce petit village n'a pas les moyens de l'entretenir. Le département est donc venu à sa rescousse et il paiera les 7 000 euros nécessaires à sa survie. Ces "arbres de la liberté" subsistent depuis près de 230 ans dans nos villages. Dans l'Hexagone, il n'en resterait plus qu'une centaine. TF1 | Reportage N. El Hammouchi, A. Charles-Messange, P. Bazerque