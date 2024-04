Ils veulent que le train s’arrête chez eux

À Venelles (Bouches-du-Rhône), les trains se suivent, mais ne s’arrêtent jamais. Voilà la gare, ou du moins ce qu’il en reste. Elle est fermée depuis 1971. Une dizaine de trains passent devant chaque jour. Il relie Briançon à Marseille. Depuis 50 ans, les habitants n’attendent qu’une chose : qu’elle rouvre. Faute de trains, les voitures encombrent les routes autour. On compte 300 mètres d’embouteillage de plus chaque année. Voilà pourquoi Michel Bianco milite depuis deux ans avec d’autres habitants pour la mise en place d’une halte ferroviaire. Pour eux, comme pour la mairie, il y a urgence. Environ 3 000 personnes se déplacent chaque jour à Venelles. Mais arrêter les trains n’est pas si simple. Cela rajoute du temps de trajet entre chaque gare et dérégule le réseau. Il y a aussi la question financière, gérée en partie par la région. Une étude est menée sur la faisabilité de ce projet. SNCF, métropole et région décideront de l’avenir de cette gare dans les prochains mois. TF1 | Reportage S. Prez, S. Fargeot