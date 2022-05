Ils viennent vous aider à déclarer vos impôts

Yvette vit dans une résidence pour personnes âgées. Elle profite de la présence du camion Maxilien dans son village pour se faire aider. Maxilien, c'est le nom du camping-car aménagé par le département de la Meuse pour aller à la rencontre des habitants qui ont besoin d'aide administrative. Et bien sûr, la déclaration d'impôts est le sujet de préoccupation du moment. Romuald Toussaint dispose de tous les moyens nécessaires pour aider les contribuables, notamment face aux difficultés numériques. "Ce n'est pas toujours évident pour les personnes âgées", explique-t-il. Tout au nord du département de la Meuse, Montmédy ne dispose plus de centre des finances ouvert au public. Mais durant la période de déclaration des impôts, un agent vient assurer une permanence. Sans cela, Francis aurait dû faire 100 km aller-retour pour se rendre à Verdun rencontrer un agent. Pour Jean-Pierre, un Belge vivant dans l'Hexagone depuis peu de temps, c'est aussi un avantage. D'autres permanences sont prévues dans le département jusqu'à la date limite de déclaration fixée le 5 juin. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, C. Hanesse