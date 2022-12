Ils visitent Clairefontaine le jour J !

C’est un privilège. Monter ces quelques marches qui mènent à la résidence de l’Équipe de France, c’est mettre ses pas dans ceux d’Olivier Giroud, de Kylian Mbappé ou d’Antoine Griezmann. Même si Didier Deschamps n’est pas là pour les accueillir, les visiteurs pénètrent dans l’intimité des Bleus. Durant quelques minutes, les supporters s’asseyent dans les fauteuils et caressent la table où depuis plus de 30 ans, toutes les stars du football français ont pris leurs repas. Puis vient le temps de descendre aux vestiaires, où l’on découvre les maillots des champions du monde de 2018. En ce jour de demi-finale, ça met dans l’ambiance. "C’est du bonheur : cette immersion, tout ce qu’il a pu se passer ici et le fait en plus qu’on ait cette mise en bouche avant ce soir. Ça donne envie, ça nous prépare", confie un visiteur. Car si cette visite évoque le passé, tous ne pensent qu’au match de ce soir, avant dernière étape avant, on l’espère, une troisième étoile. TF1 | Reportage J.P. Féret, J.F. Drouillet, M. Merle