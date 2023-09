Ils vivent dans les poussières : le cauchemar des voisins d'une carrière

Sur les cuisines extérieures, dans les jardins, sur la terrasse... de la poussière. Édith et Jean-Marc vivent dans un lotissement à Baixas (Pyrénées-Orientales) depuis 30 ans. Par tous les moyens, ils tentent d’échapper à cette poussière. Très fine, tenace, elle s’infiltre même à l’intérieur. Le problème provient d’une immense carrière au-dessus du village. Des roches y sont broyées pour faire du ciment et dégagent des particules si légères qu’elles sont emportées par le vent. Près de 150 foyers sont touchés. Tous demandent que des mesures soient prises pour limiter cette poussière qui, en plus de tout recouvrir, cause aussi des dégâts matériels. Conscient du problème, le groupe propriétaire de la carrière affirme avoir mis en place un arrosage du site pour empêcher la propagation de particules de roche, et promet d’investir prochainement. Cette mesure arrive trop tard pour de nombreux habitants. Une vingtaine de maisons du quartier sont en vente. Des habitants réunis en collectif recensent les dégâts causés dans leur propriété. Ils se laissent le droit de poursuivre le groupe en justice, dans l’espoir d’un dédommagement. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia