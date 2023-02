Ils vivent dans l'immeuble éventré de Dnipro

Comme si un gigantesque coup de massue avait tout écrasé. Le trou béant de l'immeuble de Dnipro révèle des tranches de vie interrompues en un instant. Maxime allait quitter l'appartement ce jour-là, mais s'est ravisé en entendant les sirènes d'alerte. Le missile russe, en explosant ce 14 janvier, a tué 46 personnes. Toute une communauté a été frappée en plein cœur. Aujourd'hui, il y a ceux comme Inna qui n'ont plus rien. Et puis, il y a ceux qui ont conservé leurs murs et qui aimeraient bien revenir chez eux. André a de la chance, seules les fenêtres ont été soufflées chez lui et les dégâts concernent surtout le mobilier. Chez sa mère, au palier supérieur, la situation est plus précaire. D'autant que son trois pièces est à la frange de l'immeuble, dans une position bien peu solide, à dix mètres de la partie effondrée. Enfin, il y a ceux qui sont partis pour toujours, n'en pouvant plus. Les volontaires qui ont aidé à retrouver les effets personnels des victimes dans les décombres continuent de proposer un soutien. Ils ont rassemblé les derniers morceaux de ces destins brisés, des photos souvenir d'instants heureux avant la guerre. L'ONU estime que près de 20 000 civils ont été blessés ou tués en un an de conflit en Ukraine. Un chiffre sans doute largement inférieur à la réalité. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry, P. Bouffard