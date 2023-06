Ils vivent dans un quartier fantôme

Beaucoup de Français se plaignent des problèmes de construction. Parfois, on en arrive à des situations extrêmes. En Normandie, un quartier entier doit être détruit, mais des habitants vivent encore sur place. Ils sont comme dans une ville fantôme. Des trous béants, des grilles arrachées, des compteurs électriques qui gisent sur le sol. Josiane ne reconnaît rien de son quartier. Elle vit ici depuis 22 ans. Affectée, elle a décidé de s'exprimer de façon anonyme. Bâti il y a plus de 30 ans, ce type de construction n'existe plus. Les maisons sont devenues trop fragiles et impossible à rénover. Le bailleur social va tout détruire. Face à l'insalubrité, les habitants sont obligés de quitter les lieux. En un an et demi, la plupart ont déserté et ont été relogés. Seule la dizaine d'habitants encore sur place tente de garder un esprit chaleureux. Josiane, elle, attend un logement qui lui convient. Pour ceux déjà partis, comme Valentin, même si c'est un crève-cœur, il n'y a pas de regret. Une fois tout le monde parti, les travaux commenceront. Les habitants du quartier Village Saint-Exupéry, à Saint-Vigor-le-Grand (Calvados), seront prioritaires pour revenir dans les nouveaux logements. TF1 | Reportage M. Poujol, C. Sebire