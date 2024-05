Sac caméléon, vélo électrique sans batterie... les surprises du Concours Lépine

A peine arrivés au Concours Lépine, nous avions besoin de nous rafraîchir. Mais catastrophe, en quelques minutes, notre glace fond. Alors vite, choisissons un premier stand de circonstance. Maintenant qu'on a évité l'accident, continuons notre balade. Voici un vélo étonnant, il est électrique mais sans aucune batterie. Cherchons comment allier élégance et sécurité à vélo pour tous les âges. Nous avons déniché un casque vélo avec un système de housse modèle casquette et modèle bonnet, tout cela pour avoir un peu plus de style à vélo. Et si vous partez en promenade ce week-end, on vous a dégoté le sac caméléon connecté. Avec cet écran adaptable, plus besoin de changer de sac pour aller en soirée. Avant de partir, on voulait saluer Carlos Barba, quatrième participation d’affilée, jamais lassé du concours, et peut-être qu'il sera encore là l'année prochaine. "Moi, je me dis, aujourd'hui, je suis à court d'idées, mais demain matin, je vais me réveiller avec une autre idée farfelue", lance-t-il. Cette année, ils sont 250 inventeurs à concourir. Les lauréats seront connus ce vendredi soir. TF1 | Reportage E. Coussemacq, R. Reverdy