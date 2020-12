"Imagine un monde", le nouvel album de David Hallyday

Le nouvel album de David Hallyday ne parle pas de confinement, mais plutôt de tout ce qui est relié à l'humain pendant cette période. L'isolement, le fait d'être séparé des gens qu'on aime et de sentir un climat mondial très anxiogène autour de soi, toutes ces choses sont très perturbantes. Partons à la rencontre de l'artiste dans une boutique de guitare. En effet, David Hallyday connaît tout de l'histoire de ces instruments. Il a parlé d'un sculpteur italien qui détestait les Américains. Il avait donc récupéré sur les débris d'avion tous le métal pour ensuite en faire des guitares. Et comme tous les passionnés, David aime essayer. Avec une voix de plus en plus grave, il travaille depuis plus de trente ans son style : pop -rock électro. "Le climat anxiogène du confinement a fait qu'on a tous une voix un peu plus grave", charrie l'artiste. A chaque album, son entourage reste son premier public. Il y a pour cela sa femme, son fils et ses filles, qui aiment particulièrement la musique. David Hallyday est au final un rockeur papa poule qui espère un jour un monde plus humain.