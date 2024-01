Plaques d'immatriculation : voici les numéros de département les plus demandés

En observant les plaques d'immatriculation, il est difficile de deviner où l'on se trouve. Basse-Normandie, Picardie, Lorraine... Même en plein cœur de la capitale, les automobilistes rencontrés ce vendredi matin affichent tous un autre département sur leur voiture. Sur l'ensemble du territoire, les deux départements de Corse, 2A et 2B, sont largement plébiscités. On a beau chercher, pas une voiture sans tête-de-mort. Selon un passant, la beauté de l'île doit jouer un rôle. Après la Corse, c'est la Haute-Savoie et l'Ariège qui sont les plus populaires. D'autres départements sont délaissés sur les plaques, notamment la Loire, l'Aisne ou la Seine-Saint-Denis. Leurs numéros sont peu choisis. Si chacun est libre de choisir le numéro de département affiché, il est interdit de modifier soi-même sa plaque d'immatriculation en changeant le département avec un simple autocollant, en le recouvrant ou en l'enlevant. Il peut en coûter 135 euros d'amende. TF1 | Reportage N. Pellerin, B. Sisco, P. Pelletier