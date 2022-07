Immersion avec les sauveteurs des montagnes

Suite à une douleur à la cheville, c'est la fin de la randonnée dans les Alpes pour un père et son fils, évacués par Dragon 38. Derrière cet indicatif, un hélicoptère, des hommes et un savoir-faire de la sécurité civile entretenu depuis presque 70 ans. En été tout particulièrement, les interventions s'enchaînent à partir de la base de l'Alpe d'Huez. Pour les vacanciers, le boom des activités de plein air garantit des sensations fortes, mais présente aussi un risque accru des blessures. Très souvent, le médecin ou les CRS embarqués à l'arrière et chargés des sauvetages doivent descendre pour assurer l'hélitreuillage des personnes accidentées. Cette victime ne s'en sort pas trop mal. Direction donc l’hôpital de Grenoble où des collègues sont déjà à l’œuvre avant de repartir aussitôt secourir deux utilisateurs de quad dont l'un est assez sérieusement touché. L'équipage peut compter sur son tout nouvel appareil équipé d'un pilote automatique dernier cri. Au fil de l’année, le groupement des hélicoptères de la sécurité civile assure un sauvetage toutes les 33 minutes. TF1 | Reportage O. Santicchi, P. Rousset